Parma, è fatta per Estevez del Crotone: biennale con opzione per il terzo anno

Il Parma ha chiuso per Estevez, centrocampista del Crotone. Per lui in questa stagione, 24 presenze e 4 assist. Il club di Krause ha offerto al 26enne un biennale con opzione per il terzo anno.

Fabio Pecchia era a caccia di un centrocampista di sicuro affidamento. Ha trovato un profilo adatto al suo modo di giocare. L'argentino classe 95 arriva dal Crotone. In attesa di altri rinforzi, ai quali sta lavorando il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli, il Parma piazza il primo colpo dopo i riscatti di Cobbaut e Delprato.