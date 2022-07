Parma, è già record: 1.426 tessere il primo giorno di abbonamenti

Il primo giorno della nuova stagione coincide con un nuovo record per il Parma: in chiave Campagna Abbonamenti, il numero raggiunto durante il primo giorno utile per sottoscrivere le tessere è il miglior risultato nella storia del club dal 2005 ad oggi (con l’introduzione della biglietteria automatizzata) nei campionati professionistici. Il conteggio totale degli abbonati del primo giorno è di 1.426. Il precedente miglior risultato era stato conseguito nella stagione 2006/07 con 853 abbonati crociati.