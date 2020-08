Parma, è il giorno di Liverani: il tecnico in città per la firma del contratto

Fabio Liverani è pronto per montare in sella al Parma. Per il nuovo allenatore è la prima notte da crociato, dopo un lungo colloquio con la dirigenza del Parma che gli affida il progetto tecnico del nuovo corso. Una cena fiume per fare il punto sul mercato, sulle scelte e la direzione da prendere. Liverani firma un contratto biennale (con opzione per un terzo anno) e mercoledì dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo di Collecchio. Lunga attesa per l’ex tecnico del Lecce che si libera dai salentini per cominciare una nuova sfida: portare il Parma verso la salvezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accompagnato dal suo procuratore Alessandro Moggi, Liverani ha incontrato il ds Marcello Carli, il suo braccio destro Alessandro Lucarelli e il team manager Alessio Cracolici in un noto ristorante della città, raggiunto dal presidente del Parma Pietro Pizzarotti e dal vicepresidente Giacomo Malmesi, arrivati in seconda battuta. Un incontro conoscitivo, un primo contatto con il mondo Parma per l’ex centrocampista della Lazio che in giornata ha visitato le strutture di Collecchio.

Gallery