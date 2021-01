Parma, è l’ora del D’Aversa bis

Il primo a varcare la soglia del centro sportivo di Collecchio è stato Andrea Tarozzi, il vice allenatore nello staff di Roberto D’Aversa, arrivato in sede alle 10:46, preceduto dal presidente Kyle Krause, che ha salutato Fabio Liverani prima di incontrare quello che con molte probabilità sarà il nuovo tecnico del Parma.

È tutto pronto per il D’Aversa bis, la sconfitta di Bergamo ha di fatto suggellato la fine del breve regno di Liverani, con lui alla guida il Parma ha collezionato solo 12 punti in 16 partite, con due vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Un passivo pesante, che ha spinto il presidente Krause a optare per l’esonero, comunicato al tecnico romano ieri in tarda serata.

