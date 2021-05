Parma, è una nuova era: Maresca sbarca in città

Il Maresca-Day è cominciato con un Tweet, il solito, del presidente Krause. Una bandiera inglese, seguita dall'emoticon di un aereo che decolla e di uno che atterra. Accanto la bandiera Italiana: esplicito il segnale inviato alla piazza, di solito entusiasta quando si tratta di raccogliere i segni del cambiamento. Il Parma in Serie B riparte da Enzo Maresca, allenatore che arriva con la benedizione di Guardiola. Una bella responsabilità per l'ex centrocampista della Juventus, pronto a cominciare una nuova sfida in Italia, nella patria dove non è mai stato profeta. Non è riuscito a imporsi come calciatore, tanto che le sue fortune le ha fatte all'estero. A Siviglia, dove ha vinto una Coppa Uefa, una Supercoppa Europea, una Coppa di Spagna e nel 2006 ha replicato, griffandolo con una doppietta al Middlesbrough, il successo europeo. La finale di Coppa Uefa è stata decisa grazie a una sua doppietta, che gli è valsa la nomina come miglior calciatore del torneo. Tante soddisfazioni per un calciatore dal carattere facilmente incendiabile, ma dalle qualità importanti, che probabilmente non è mai riuscito a mostrare con continuità.

Ha stregato Krause, non che ci voglia tantissimo. Requisiti minimi: essere giovane e conoscere l'inglese. Maresca ha in più l'etichetta di allenatore offensivo, negli anni con Montella e Pellegrini da vice ha mautrato esperienze importanti, che hanno accresciuto il suo sterminato bagaglio tecnico-tattico, quello che si è fatto in giro per il mondo. Tra Inghilterra, Italia, Spagna e Grecia, ha messo insieme quasi 500 presenze. Arriva con l'eco del trionfo in Premier League 2, il Manchester City lo ha salutato da trionfatore, Parma lo accoglie con entusiasmo, sperando che riesca ad emulare il suo predecessore. Krause, che sta imparando le abitudini del Bel Paese, gli ha prenotato una stanza ... diversa rispetto a quella di Roberto D'Aversa. Non si sa mai, la scaramanzia, tante volte...