Parma e Vazquez, c'è distanza: ma si entra nella settimana decisiva

In attesa dello sbarco di Gigi Buffon in città, atteso per martedì, il Parma studia altri colpi per consegnare a Enzo Maresca una squadra pronta per tornare al più presto in Serie A. A proposito di Buffon, è previsto un evento in grande stile, una presentazione che di sicuro piacerebbe anche a Kyle Krause, che all’ultimo momento potrebbe decidere di presenziare l’evento più importante da quando è presidente del Parma, di sicuro a livello di immagine.

Sarà sicuramente una settimana significativa anche in chiave mercato per il club, che continua a monitorare la situazione legata a Franco Vazquez, il profilo richiesto espressamente dal tecnico, che tra una telefonata e l’altra, cerca di convincere il suo amico a combattere per i suoi principi di calcio. Le parti sono ancora distanti, Vazquez dal 1 luglio è formalmente libero di firmare per qualunque squadra, un paio di squadre di Serie A, tra queste il Torino, aspetta una risposta dal centrocampista argentino che intanto valuta giorno per giorno. Nelle chiacchierate con Maresca, Vazquez ha fatto capire che la proposta dell’amico diventato nel frattempo allenatore piace parecchio, l’idea di giocare per Enzo esalterebbe El mudo al quale però non sarebbe arrivata nessuna proposta formale.

Ma l’idea di prendere il centrocampista ex Siviglia monta ogni giorno in casa Parma, con il club che deve mettere ora nero su bianco la richiesta e formularla direttamente al calciatore. Si apre in questo senso quella che potrebbe essere una settimana chiave per il Parma e per Vazquez, che intanto riflette. L’idea Parma lo stuzzica, adesso ancora di più visto che Krause è uscito allo scoperto svelando l’ambizione di tornare in A con una squadra forte. Buffon è la certezza.