Parma, ecco Pandev: comincia l'avventura del macedone

Goran Pandev è arrivato in città. Il macedone è sbarcato a Collecchio intorno all'ora di pranzo, nel pomeriggio sarà a disposizione di Beppe Iachini per l'allenamento. C'è da preparare la gara contro il Benevento, dopo il pari interno con il Crotone occorre ritrovare la vittoria per svoltare in campionato dopo un mercato che ha visto - oltre al macedone - anche l'arrivo di Simy, altro pezzo da novanta per la Serie B. Senza contare che il Parma ha già in casa l'ultimo miglior del torneo, Gennaro Tutino. Un parco attaccanti di tutto rispetto, se si pensa anche a gente come Roberto Inglese, che deve smaltire l'acciacco ai flessori, e le due giovani promesse Benedyczak e Bonny. L'affare che avrebbe dovuto portare Man alla Lazio è saltato all'ultimo, prima il romeno ha rifiutato la Salernitana: non era convinto di fare parte della missione impossibile che Walter Sabatini ha affidato anche all'ex compagno Gigi Sepe. Quando tutti saranno a disposizione, Iachini disporrà di un reparto offensivo completo e forse un po' troppo abbondante. Toccherà adesso al tecnico, che aspettava un centrocampista e un difensore, cercare di mettere insieme i cocci di una squadra che ancora non è tale ma che ha un po' di tempo ancora per diventarla.