Parma, ecco Suzuki: "Sono in un Club con tanta storia"

“Sono Zion Suzuki e sono felice di far parte del Parma Calcio". Sono le prime parole del nuovo portiere del Parma, arrivato ieri sera in città. Visite mediche in gran segreto per il calciatore giapponese che. Suzuki passa al Parma per dieci milioni di euro e firma un contratto fino al 30 giugno del 2029. "So che è un Club con una grande storia, ha tantissimi tifosi in tutto il mondo e giocheremo in Serie A. Per questo, cercherò sempre di dare il massimo e di contribuire con il mio lavoro al bene della squadra”.

Alle prime parole di Suzuki, fanno eco quelle del direttore sportivo, Mauro Pederzoli: “Lo abbiamo voluto fortemente, ma è stata una trattativa lunga e complessa. Intorno a Zion ci sono state moltissime attenzioni, l’interesse su di lui era fortissimo. Alla fine, ha prevalso la sua e la nostra volontà, c’è stata una reciproca voglia di stringere un legame che possa mettere le basi per un rapporto duraturo e proficuo. La felicità è doppia se consideriamo che è uno dei talenti più giovani nel suo ruolo con una già grandissima esperienza, maturata sia in Giappone che in Belgio. Oggi lo abbracciamo insieme a tutta la comunità gialloblu, convinti che qui sarà accolto dalla squadra e dai nostri tifosi nel modo più bello e caloroso”.