Parma, è ufficiale: Fabio Liverani esonerato

E' ufficiale. Fabio Liverani è stato esonerato e non è più l'allenatore del Parma. Lo scrive la società in una nota. "Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".

