Parma-Feralpisalò 1-0 | Gol di Mihaila, traversa di Vazquez

Senza Inglese, colpito dal Covid, Pecchia manda avanti Benedyczak sostenuto dal tridente con Coulibaly, Vazquez e Mihaila. La cerniera di mezzo con Estevez e Sohm serve a proteggere la difesa a quattro con Delprato, Osorio, Romagnoli e Oosterwolde. I due mediani hanno il compito di fare filtro, ripulire palloni per cederli ai trequartisti e accompagnare la pressione. All'inizio il Parma lascia il possesso ai lombardi, per niente timidi al cospetto del blasone di una squadra già affrontata nella stagione 2016/2017 in Lega Pro.

L'esperimento di Pecchia, dettato anche dall'assenza di 'personale' sull'esterno, si chiama Coulibaly, spostato sulla linea di trequarti a destra. Sulla mancina c'è Mihaila, che al quarto d'ora fredda Pizzignacco in uscita con uno scavino che delizia i 400 presenti allo stadio comunale Pineta di Pinzolo.