Parma, si parte con il piede giusto: 2-0 e bye bye Feralpi

È buona la prima per il Parma di Fabio Pecchia che liquida 2-0 una Feralpisalò coriacea, sempre in partita e strappa i suoi primi tre punti della stagione. In una serata caratterizzata dal gran caldo, i crociati partono bene e risolvono la pratica con un gol per tempo. Apre Benek su rigore, poi la chiude Bernabé con un sinistro chirurgico che sorprende Pizzignacco e manda in estasi il pubblico del Tardini. In mezzo gli uomini di Pecchia soffrono la verve e la voglia di sorprendere dei bresciani, ma la spuntano grazie al tasso tecnico superiore e alla qualità di una rosa lunga e attrezzata per lottare fino in fondo. Il Parma torna a vincere la gara del debutto dalla stagione '17-'18: all'epoca il match di apertura del torneo era stato deciso da Emanuele Calaiò. Quel campionato finì con la promozione in Serie A. Che sia di buon auspicio.