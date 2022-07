Estevez ok, poi il solito Vazquez: contro la Feralpi il Parma scopre pure Buayi-Kiala

Buon test per il Parma di Pecchia che si sbarazza della Feralpisalò con due gol per tempo. Segnano Mihaila, imbeccato da Vazquez con una giocata super e Buayi-Kiala con un destro da fuori su azione d'angolo. In attesa dei gol dell'attaccante, la squadra trova nuove risorse in altri reparti. Il gruppo si sta formando bene, la mano di Pecchia che pretende pressing, riconquista palla e verticalità immediata comincia a vedersi di gara in gara. Per il suo gioco sono fondamentali gli esterni che devono garantire qualità e corsa, superiorità numerica davanti e sostegno alla fase difensiva. Per ora il lavoro procede: qualche intoppo superabile (vedì Bernabé che ha preso una botta alla caviglia già smaltita) e il Covid di Roberto Inglese, che ha lasciato il ritiro di Pinzolo a bordo di un'auto della società dopo aver accusato i primi sintomi e l'esito positivo del tampone. Più duro da smaltire l'infortunio a Cobbaut ma di fianco a Romagnoli, anche Osorio e Valenti mostrano progressi. Venerdì 29 luglio è in programma un altro test: contro il Lecce al Tardini (20:30) si potrà vedere a che punto è arrivato il lavoro di Pecchia che fino a giovedì 28 rimarrà a lavorare a Pinzolo.

Intanto, come contro la Samp, tra i calciatori di Pecchia più avanti nella preparazione Estevez e Vazquez, oltre alla sorpresa Buayi-Kiala che ha mostrato cose buone. Gli argentini sembrano già affiatati. Tra quelli che invece hanno bisongo di più tempo per ingranare Sohm e Coulibaly. Il francese ha giocato tra gli esterni d'attacco, ma non ha impressionato.

I TOP

Estevez

Sempre più leader, l’argentino sembra giocare con i compagni da anni. Sicuro, detta i tempi del pressing, richiama i compagni e li incita quando serve. Certo, il ritmo è tipico di luglio, ma lui cerca sempre di alzarlo. E prova pure qualche inserimento.

Vazquez

Solita luce che illumina anche il Comunale Pineta di Pinzolo. Oltre all’assist delizioso, vede sempre la giocata. E quella palla che si stampa sulla traversa fa sussultare i 400 presenti sugli spalti. Si gestisce e lascia la fascia a Tutino nel secondo tempo.

Buayi-Kiala

Il ragazzo ha 18 anni, ma sembra che a pallone ci giochi da un po'. Per personalità, per la tranquillità che mostra in campo. Oltre al gol, tante altre cose buone. Recupera e ripulisce, calcio lungo e pulito gioca quasi sempre a due tocchi e pensa rapidamente.

I FLOP

Sohm

Pecchia gli dà una chance, Juric è rimasto fuori assieme all’altro centrocampista Bernabé per una gastroenterite: nessun problema. Sohm prova a gestire la mediana coperto da Estevez, ma non è mai nel vivo del gioco. Il tecnico lo vorrebbe più in mezzo, glielo dice ripetutamente di partecipare all'azione. Ma non incide, con il passo lento perde qualche palla di troppo smistandola in orizzontale. Eppure il ritmo basso avrebbe dovuto favorirlo.

Coulibaly

Il francese ha giocato un tempo come esterno d’attacco. D’accordo, non è il suo e probabilmente con lui in quella posizione Pecchia potrebbe aver mandato un messaggio manifestando la necessità di un nuovo rinforzo. La società è al lavoro per garantirglielo. Intanto Coulibaly la vede pochissimo, il gioco di catena con Delprato non funziona. E ci rimane dentro senza mai trovare lo spunto.

Benedyczak

Ha tutto per fare bene, ma ora sembra un po' 'pesante'. Attaccante centrale nel 4-2-3-1, poche sponde e poco coinvolgimento. Pecchia lo prova anche con un compagno sulla stessa linea (Bonny) ma gli riesce difficile duettare e andare in profondità. Ha bisogno di spazi per sprigionare la sua forza, ma ha tempo per mostrare le sue qualità.