Parma-Feralpisalò LE ULTIME | Pecchia riparte dai suoi 'soldati': Hernani volto nuovo

La nave del Parma salpa stasera. Toglie gli ormeggi e punta dritta alla Serie A. Sarà un lungo viaggio che parte dal Tardini con Fabio Pecchia al timone e il presidente Kyle Krause testimone del tempo che dirà se, almeno quest'anno, la rotta imbroccata è quella giusta. Intanto per la prima, il magnate americano sarà al suo posto: tribuna d'onore, ma solo dopo aver salutato tifosi e, uno per uno, squadra e staff in campo. Comincia oggi il quarto anno di presidenza a stelle e strisce, il terzo consecutivo in Serie B che però assume in questo primissimo affaccio un sapore diverso rispetto ai precedenti. Sembra finita l'era delle spese folli, dentro solo calciatori funzionali al progetto. No al denaro dilapidato, sì alle scelte sagge.

Ed è stato saggio dare continuità al gruppo che 78 giorni fa ha detto addio ai sogni di gloria, lasciando il palcoscenico al Cagliari di Ranieri. Si ricomincia: stesso posto, stessa ora più o meno. Pecchia e i suoi ripartono dal prato di casa, da quell'abbraccio che ha tenuto unito l'ambiente Parma che a inizio giugno ha rischiato di sgretolarsi ancora per via delle mancate rassicurazioni chieste dal tecnico al club in relazione a un mercato che puntasse a vincere. Poi tutto si è incanalato nel nome del Parma, per il Parma. E così, con la coda dell'estate che sta aprendo le porte alla stagione, l'avvocato di Formia prova a sostenere la sua tesi ripartendo proprio dall'abbraccio del suo popolo, toccante nel giorno in cui il Cagliari ha spezzato la sua ambizione di tornare in Serie A. Di fronte alla Feralpisalò ci sarà una città assetata di riscatto, pronta a spingere i suoi beniamini oltre l'ostacolo. Si riparte senza Buffon, idolo di tre generazioni, e Vazquez, incantatore di avversari grazie alla sua arte di persuadere il pallone costringendolo a fare quello che il Mudo vuole, ma con tanta rabbia e voglia di raggiungere l'obiettivo.

Poche facce nuove: giusto quella di Hernani, se nuova possiamo definirla visto che con il Parma il brasiliano ha già disputato 70 partite condite da 8 gol e 7 assist. Gli altri (da ?olak - affaticato - a Begi? e Partipilo) sparsi tra panchina e tribuna. Rispetto alla passeggiata convincente di Bari in Coppa Italia dovrebbe rivedersi Chichizola in porta, con il dubbio Delprato in difesa, legato alle sue condizioni fisiche. Per il resto dovrebbero essere tutti confermati ai loro posti. E allora, allacciate le cinture: mentre il Tardini la spinge, la nave del Parma salpa stasera con destinazione Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Ceppitelli, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Felici. All: Vecchi.