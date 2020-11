Parma-Fiorentina 0-0 LE PAGELLE | Osorio, un brivido e tante certezze

Dal nostro inviato

PARMA - Le pagelle di Parma-Fiorentina 0-0.

Sepe 6,5 – Salva su Biraghi, sul primo palo c’è sempre. Non una partita da straordinari.

Osorio 6,5 – Bene su Kouame, in sofferenza su Ribery che gli va via facile e a momenti si becca il rigore. Riesce tutto sommato a tenere bene e a emergere per qualità fisica e puntualità.

Bruno Alves 6 – Guarito dal coronavirus, fa buona guardia su Kouame. Protetto da Osorio e Gagliolo, nella battaglia si esalta.

Gagliolo 6 – Deciso, ruvido ma puntuale. Non rischia mai.

Grassi 6 – Si becca i rimproveri di Liverani, lui che ce l’ha più vicino li sente anche per gli altri. Ancora sacrificato, gioca con piglio e personalità.

Kucka 5,5 – Non è il solito, contro Amrabat fa fatica. Si inserisce pochissimo, lotta ma non porta a casa la pagnotta.

Hernani 5 – Traccheggia, tocca pochi palloni, meglio in interdizione anche se alle volte si addormenta. Non dà mai la scintilla.

54’ Sohm 6 – Diligente, non si prende mai la responsabilità. Piatto, come la partita del Parma.

Kurtic 5 – Fatica a entrare in partita, nel primo tempo non supporta mai l’azione, nel secondo più irritante che nel primo. Entra Lirola, meno male che il tempo è poco.

Pezzella 6 - Buona gara, mette le briglie a Venuti. L’unico che accompagna l’azione con Gervinho.

Gervinho 5 – Due strappi, poi basta: palle gestite male, poche per la verità quelle giocate. Liverani si barrica, non c’è possibilità di sviluppo.

79’ Brunetta sv – Si vede che sa trattare il pallone.

Inglese 5,5 – Tocca poco più di dieci palloni, pochi rifornimenti. Davanti si gioca poco, ma combatte.

54’ Karamoh 5 – Deve dare brio, non trova mai lo spazio, né la palla giusta per saltare l’uomo. Il Parma rinuncia alla fase offensiva.

Liverani 5,5 – Porta a casa un punto, l’unica cosa da salvare. Rinuncia di fatto ad attaccare, zero i rifornimenti alle punte, zero le occasioni. Zero i tiri in porta.