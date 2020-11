Parma-Fiorentina LE ULTIME | C'è Bruno, Gervinho con Inglese

Dal nostro inviato

PARMA - A Liverani non sembra vero di navigare nell’abbondanza. Per la partita contro la Fiorentina resta di fatto fuori solo Cornelius, infortunatosi a San Siro sabato scorso. Per il resto la rosa torna bella ampia, tanto che c’è gente costretta a sedersi in tribuna. Dezi e Sprocati, ad esempio, sono gli indiziati numeri uno. Per la sfida alla Viola il tecnico romano dovrebbe continuare sulla falsa riga della partita con l’Inter.

Il 3-5-2 dovrebbe prevedere due esclusioni eccellenti: Bruno Alves, al rientro dopo aver smaltito il Coronavirus, siederebbe in panchina, Gervinho, dopo la doppietta a San Siro, rischia di fare spazio a Karamoh che contro i nerazzurri ha vissuto da spettatore 90’. In mezzo al campo c’è un dubbio: Kurtic o Sohm, nel ruolo di mezzala. Il tecnico deciderà solamente nella riunione tecnica su chi puntare.

Intanto, in conferenza stampa ha rilanciato le sue ambizioni, precisando di voler vincere mostrando un buon gioco. Mentre il presidente Kyle Krause twittava da bordo campo: domani anche lui vuole i tre punti.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Gervinho, Inglese. All: Liverani.