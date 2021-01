Parma, frenata per Fazio: si pensa a Nkoulou del Torino

Il Parma rallenta la sua corsa per Federico Fazio. Il difensore della Roma, fuori dal progetto tecnico di Fonseca, non sarebbe convinto di trasferirsi in crociato, viste le difficoltà attuali della squadra di Roberto D’Aversa, al penultimo posto in classifica e con un mercato ancora da portare a termine. Si cerca un difensore, oltre che un attaccante in grado di capitalizzare le occasioni.

L’alternativa potrebbe essere Nkoulou del Torino, in uscita dal club granata. Si monitora anche il milanista Musacchio, oltre che l’austriaco Dragovic, centrale del Bayer Leverkusen, in scadenza di contratto. Un’opportunità da cogliere.