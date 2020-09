Il Parma saluta il pre campionato con una vittoria: 1-0 al Genoa

Al primo assaggio di Serie A, il Parma si conferma bestia nera del Genoa che contro i crociati ha perso le ultime quattro gare ufficiali degli ultimi due campionati. La squadra di Liverani si impone per 1-0 grazie al gol di Yann Karamoh, giocatore ritrovato dopo un periodo di inattività più o meno prolungato. All’80’ il francese insacca con una zampata correggendo il lancio verticale di Cornelius, nella ritrovata coppia d’attacco. In attesa del Napoli, Liverani prosegue con il 4-3-1-2, mettendo in bella mostra quella che dovrebbe essere la formazione titolare contro i partenopei, attesi al Tardini al debutto domenica alle 12:30. Minutaggio dunque a Sepe, Darmian, Kurtic, Grassi, Inglese, Gervinho e Kucka, che si muove da trequartista e convince.

