Parma-Genoa 2-0 LE PAGELLE | Benek e Vazquez ok, Bernabé brilla

Ecco le pagelle di Parma-Genoa 2-0

Buffon 6 - Torna titolare al Tardini dopo la partita con il Frosinone. Un'assenza di quattro mesi che poteva pesare. Non per lui che ha tenuto la porta inviolata. Deve solo controllare un colpo di testa di Coda nel primo tempo, poi è impegnato a tenere svegli i suoi e a sorvegliare su qualche palla alta.

Delprato 6,5 - Parte convinto: pressa e contrasta, il Genoa che voleva sfruttare l'ampiezza e la profondità deve andare altrove per provare a impensierire. La catena di destra è sicura con lui e Zanimacchia.

75' Coulibaly 6 - Minuti preziosi. Ha contributo a serrare i ranghi.

Balogh 6,5 - Contro Coda non trema, anzi: si allaccia legalmente con il numero nove che ha nel primo tempo è controllato da lui e Osorio.

Osorio 6,5 - Torna titolare dopo aver saltato Cosenza per infortunio. E ne beneficia tutto il reparto. Anche Balogh, con una guida esperta come il venezuelano, si sente più sicuro. Chiude di testa, gioca in anticipo ed è attento anche sulle seconde palle.

Ansaldi 6,5 - Terzino nella difesa a quattro, controlla Sabelli che non fa male e supporta quando il gioco lo chiama in causa. Esperienza al servizio di una squadra che ha boisogno di lui. Basta vedere come si raccomanda con Zagaritis al momento della sostituzione.

75' Zagaritis 6 - Come Coulibaly: entra e fa il suo. Troppa foga lo porta a fare un brutto fallo ma porta a casa una buona partita.

Bernabé 7 - Parte in quinta: pressa, rincorre tutti, esce palla al piede dal traffico della mediana quando gioca davanti alla difesa. Più libero di creare quando si sposta sulla trequarti. L'esclusione di Cosenza gli ha fatto bene. Martinez gli nega il gol, ma il Parma ritrova un giocatore chiave.

Estevez 6,5 - Anche lui sembra essersi settato sui livelli soliti. Corre, lotta, sporca le linee di passaggio e accorcia sull'avversario. Appena ha campo innesca gli esterni con precisione.

Zanimacchia 6,5 - Da quanto tempo non si vedeva un esterno vero Tardini. Oltre a propiziare il rigore che trasforma Vazquez al 52', regala una soluzione 'vera' ai compagni, gioca con i trequartisti dietro la punta e dà una mano in ripiegamento. E sfiora il gol al debutto.

Vazquez 7 - Parte lento, poi dal nulla si inventa la palla d'oro che Benek trasforma in gol e segna la sua quinta rete, la terza su rigore. Poi si diverte a giocare di fino, si prende qualche calcio come al solito, protegge palla e quando deve fa pure il mediano.

Mihaila sv - Tredici minuti in cui si era intuita la sua voglia di mangiarsi il campo. L'ennesimo guaio muscolare lo blocca.

13' Sohm 6 - Il Parma perde l'imprevedibilità di Mihaila e trova i muscoli di Sohm che si mette a fare legna in mezzo al campo.

Benedyczak 7 - Terzo gol in campionato, anche oggi due ruoli: parte punta poi finisce esterno. Ed è da lì che trova la chiave. Nella sua partita tante cose positive.

64' Bonny 6 - Gestisce qualche palla in maniera approssimativa, soprattutto vicino alla sua area. Poi si porta a casa la pagnotta ed esce anche lui tra gli applausi.

Pecchia 7 - Capolavoro tecnico e tattico. Imbriglia Gilardino, riesce a ridare spirito ai suoi nel giorno più complicato e porta a casa una grande vittoria. Prestazione convincente, tosta e di categoria contro una squadra che al fischio d'inizio era lontana dieci punti. Riporta Bernabé in mediana, deve rinunciare a Mihaila dopo 13' ma non si scompone. Va avanti con il suo piano gara: aggressivo, basato sulla riconquista e sulla verticalizzazione rapida con le imbucate di Bernabé e Vazquez. Non rischia niente e ritrova il gruppo oltre al sorriso.