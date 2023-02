I tifosi al Tardini: "Vogliamo una società"

"Una società, noi vogliamo una società" con l'invito alla squadra di tirare fuori gli attributi mentre il pullman con i giocatori del Parma passa e varca l'ingresso monumentale del Tardini. Era annunciata la contestazione prima del fischio d'inizio, è stata una protesta contenuta da parte dei tifosi che si sono ritrovati davanti allo stadio per far sentire il loro disappunto dopo una serie di risultati negativi della squadra. Mirino puntato sulla società, non è mancato l'appello rivolto alla squadra alla quale è stato dedicato uno striscione prima del fischio d'inizio: "Meritateci" spunta dalla Curva Nord piena come lo è quella riservata al settore ospite. Sono circa 5000 i tifosi genoani, gemellati con quelli della Reggiana, al Tardini.