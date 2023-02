Parma-Genoa LE ULTIME | Torna Buffon, dubbio Inglese-Charpentier

Il Parma ha l'obbligo di sterzare. Porre fine al periodaccio che dura da inizio dicembre e che l'ha portato a vincere solo due partite (contro Brescia e Perugia) su otto. Stesso numero di punti racimolati in due mesi dai ragazzi di Pecchia che, a fine mercato, si ritrova con tre giocatori in meno (Oosterwolde, Romagnoli e Tutino) e con il solo Zanimacchia chiamato a rifocillare il morale delle truppe un po' sgonfio dopo l'ottava sconfitta in ventidue partite. Ma al tecnico va bene così. Lo conferma lui stesso in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Genoa dell'ex Gilardino. "Sul mercato di gennaio ho delle considerazioni, per le esperienze vissute, perché stravolgere il gruppo con 7 o 10 giocatori è come buttare il lavoro fatto per sei mesi. E la capacità di ricreare un gruppo è sempre più complicata. Ho grandissima fiducia nei ragazzi, non li cambio con nessuno, al di là di quello che c’è stato un 3×1, tre fuori e uno dentro, come è stato detto e scritto, è condiviso. E’ condiviso perché l’aspetto del gruppo e del rispetto all’interno della squadra deve essere al di là di ogni valore tecnico".

Prima della gara con il Genoa, i tifosi si ritroveranno davanti al piazzale del Tardini per contestare la squadra. Per Pecchia e i suoi questo diventa uno stimolo in più per lasciarsi alle spalle due mesi complicati, in cui il Parma ha incassato dieci gol in otto gare di campionato finendo fuori dal playoff. Toccherà a Gigi Buffon, che torna titolare dopo l'infortunio muscolare, e compagni rispondere sul campo. Il capitano del Parma guiderà una difesa con gli uomini contati. Mai prima di ora le scelte di Pecchia per il reparto erano state così forzate. Con Osorio non al meglio e Valenti squalificato, l'allenatore del Parma potrebbe puntare ancora sulla coppia Balogh-Circati, con Delprato a destra e Ansaldi a sinistra. A centrocampo dovrebbe tornare Bernabé dal 1', dopo l'esclusione di Cosenza. Con lui uno tra Estevez e Juric. Dietro a Inglese, insidiato da Charpentier per una maglia da titolare, Zanimacchia, Vazquez e Benedyczak, o Mihaila. Il romeno sta bene e con il Genoa all'andata ha trovato una delle migliori partite da quando gioca a Parma. Occhio anche alla sorpresa Juric che Pecchia ha spesso utilizzato da esterno per dare alla squadra un po' di profondità in più. Il croato è bravo anche sulle seconde palle, oltre che a fare densità in mezzo al campo che, di solito, è la zona dove spesso di decidono le partite.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Bernabé, Estevez; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak; Inglese. All: Pecchia.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Criscito; Aramu, Coda. All: Gilardino.