Parma-Genoa LE ULTIME | Torna Kucka, gli fa posto Hernani

Il ritorno di Juraj Kucka in mezzo al campo impone delle scelte a Roberto D’Aversa, che si trova di fronte a quei problemi che gli allenatori preferirebbero sempre avere. La possibilità di scegliere è rara da queste parti, ma nel momento in cui il capitano rientra dopo aver scontato un turno di squalifica, qualcuno deve per forza di cose lasciargli il posto. Kucka resta il calciatore più determinante, al netto dei numeri, il suo impatto con il Parma è stato molto positivo, e oltre ai sei centri (primato che condivide con Hernani), porta in dote muscoli e chili in una mediana che ha bisogno di struttura, inserimenti e contenimento.

Juraj, che Ballardini ha lanciato ai tempi del Genoa, ritrova dunque il campo dal primo minuto, chi gli farà posto sarà uno tra Hernani (reduce da una prova di sostanza con la Roma) e Kurtic (in ripresa dopo diverse uscite a vuoto). Brugman, ora come ora, è troppo importante, è un po’ l’ago di una bilancia che viaggia in equilibrio tra le due fasi. E l’equilibrista è proprio l’uruguaiano. Che è il primo calciatore a proteggere la difesa, che va verso una conferma in blocco. Davanti a Sepe, promossi nel segno della continuità Conti, Osorio, Bani e Pezzella. Il terzino, assieme a Mihaila probabilmente, costituisce una sicurezza nell’asse mancino, creato ad hoc per lanciare nello spazio Mihaila, calciatore che sa correre veloce e profondo, assistito quasi certamente da Pellè. L’attaccante salentino viaggia verso una riconferma, insidiato da Cornelius che è in fase di recupero. Dall’altro lato solito ballottaggio tra Man e Karamoh, con il romeno favorito sul francese, alla luce di una prestazione molto valida nell’ultima uscita contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. All: D’Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All: Ballardini