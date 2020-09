Parma, è il grande giorno: retroscena e dettagli

Nel volo che porterà a Parma Kyle Krause e famiglia, c’è l’inizio di una nuova avventura che riparte dal capolavoro confezionato in questi anni di successi da Pizzarotti, Barilla, Ferrari e soci. I sette imprenditori parmigiani - il cui intento declamato sin dall’inizio di questa splendida cavalcata è stato quello di riportare il Parma nel calcio che conta e, nel contempo trovare un socio di maggioranza che garantisse la continuità del progetto di cui si sono fatti carico con lauti investimenti - abbracceranno a breve l’imprenditore americano che su Twitter ha lanciato già un indizio: “Upgrading my laptop” (miglioro il mio computer) mentre si vede una mano che strappa il logo della Juventus sostituendolo con lo stemma del Parma.

Si presenta così quello che sarà il nuovo presidente del Parma, un amante del calcio italiano, che conosce certe dinamiche e che diventerà azionista di maggioranza al 90%, convivendo con vecchi soci che rimarranno nel club con una piccola percentuale di quote, il 9%, rientrando dagli investimenti effettuati in questi anni. E condividendo con loro la strategia del nuovo corso, basata su investimenti tesi a rafforzare la squadra con giocatori Under24, giovani di prospettiva che possano fruttare - oltre che per il valore sportivo - anche per quanto riguarda il bilancio. Una politica volta ad abbassare l’età media della rosa, a contenere i costi e a rivalutare i calciatori in sede di mercato. A Parma Partecipazioni Calcistiche rimarrà l'1%.

Pietro Pizzarotti abdicherà, lasciando la poltrona a Kyle Krause, già proprietario di un club in League Two, il Des Moines Menace, che gestirà insieme al secondo figlio Oliver, il nuovo club. L'arrivo dei Krause in città è previsto per le 10 di oggi. La delegazione arriverà allo stadio e lì attenderà la definizione dell'affare, che si svolgerà contestualmenre in un importante studio notarile di Milano. Non è escluso, inoltre, un primo confronto col ds Carli, col vice ds Lucarelli e mister Liverani per iniziare a dar vita al nuovo Parma. Un primo contatto con la squadra, invece, è in programma nella giornata di domani. Una stretta di mano per conoscersi, sabato, alla vigilia della partita contro il Napoli. La prima in campionato e la prima dell'era Krause, era che a Parma è già iniziata.