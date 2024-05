Parma, idea Rikelme del Cuiabá

Dopo aver ufficializzato i rinnovi dei dirigenti dell'Area Tecnica, il Parma mira a rinforzarsi per essere all'altezza della Serie A conquistata al termine di una strepitosa cavalcata. Con in tasca i rinnovi del direttore sportivo Mauro Pederzoli e del capo scouting Massimiliano Notari (non è stato resa nota dal Club la nuova data di scadenza del contratto firmato), Krause ha dato un altro segnale di continuità. Definito il boarding, il Parma è pronto a partire anche sul mercato. La società sta lavorando da tempo su profili giovani, dotati di potenziale sul quale lavorare. Sarà questa la strategia. Uno degli obiettivi è il terzino sinistro. Con l'addio di Ansaldi e la partenza di Zagaritis, resta solo Di Chiara e Pecchia gradirebbe avere un tassello in più sulla mancina. Si segue il ventenne del Cuiabá Rikelme Hernandes Amorim Rocha, in arte Rikelme. Secondo i media brasiliani, il giocatore sarebbe finito nei radar del Parma, dopo essere stato anche in quelli del Bologna. In Portogallo, lo Sporting Braga aveva cercato di accaparrarselo, ma i brasiliani del Cuiabá avevano risposto con un secco no. Dotato di un buon fisico, riesce ad abbinare qualità nei cross e quantità sulla fascia.