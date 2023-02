Parma, il Centro Sportivo diventa il Mutti Training Center

Il Parma si rifà il look. In attesa del deposito del progetto definitivo che riguarda la ristrutturazione dello Stadio Tardini, al quale il presidente Kyle Krause sta lavorando direttamente con i suoi uomini, il Centro Sportivo di Collecchio si prepara a cambiare denominazione e presto diventerà il Mutti Training Center, in seguito a un accordo di sponsorizzazione raggiunto con l'industria di conserve alimentari che ha sede nella frazione di Montechiarugolo, in provincia di Parma. Sono già partiti i lavori, tanto che dall'esterno del Centro Sportivo si vede la cartellonistica che annuncia un restyling di quello che è il fiore all'occhiello del club. Proprio nei mesi scorsi, Krause aveva acquistato dei terreni in prossimità della zona con l'intento di creare una vera e propria cittadella dello sport all'interno del quartiere generale del Parma.