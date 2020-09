Parma, ipotesi Longo come nuovo Ceo

L’arrivo di Kyle Krause ha portato a Parma un vento nuovo. L’entusiasmo per l’arrivo del businessman americano non è stato certo smorzato dalla sconfitta contro il Napoli, arrivata al termine di una partita giocata per un’ora senza rischiare. Nei pensieri del nuovo patron, che ha rilevato il 90% delle quote del club, c’è un progetto condiviso con i vecchi soci, che intanto l’avevano già avviato prima del suo arrivo, per rinforzare la squadra abbattendo l’età media, svecchiando la rosa – magari passando anche per cessioni illustri – e riempiendola con giovani di proprietà. Questa settimana sarà decisiva per cercare di adempiere ai doveri da presidente. E non c’è solo il mercato nei pensieri di KK: una delle priorità del manager americano sarà quello di trovare un nuovo Ceo, Chief Executive Officer che si occuperà di tenere aggiornati i conti. Un amministratore delegato emergente, che possa tenere ben salde le redini del boarding crociato. Ci sarebbe l’ipotesi che porta a Pantaleo Longo, ex segretario generale della Roma (si è dimesso in seguito al caso Diawara) corteggiato anche dall’Hellas Verona. Contattato al telefono dalla redazione, il dirigente ha preferito non commentare l’indiscrezione.

