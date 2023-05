Parma, ritardo nel versamento delle ritenute Irpef: accolto il patteggiamento

Il Parma è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo

"Nel corso della giornata di giovedì - si legge in una nota ufficiale del Parma Calcio - è stata accolta la richiesta di patteggiamento del Club in merito al ritardato versamento delle ritenute Irpef del mese di febbraio. Il provvedimento conclude un procedimento disciplinare che ha coinvolto Parma Calcio a causa di un ritardo avvenuto in assoluta buona fede. Il Club prende atto della sanzione sportiva e conferma il proprio impegno per il raggiungimento degli obiettivi sportivi stagionali e dell’intero progetto societario di medio lungo periodo intrapreso dalla proprietà".