Parma-Juventus LE ULTIME | Liverani pensa a Sohm, Cornelius più di Inglese

“Con Pezzella out a sinistra siamo contati”. La sensazione è che Liverani contro la Juventus chieda a Gagliolo di fare qualche straordinario. Non stava benissimo neanche GR7, lanciato nella mischia contro il Benevento e autore di un’ottima gara contro il Milan a San Siro. Sarà alla terza gara consecutiva, Gagliolo, se si conta anche quella con il Cagliari, questo la dice lunga sulle scelte obbligate di Liverani, che a destra della sua difesa a quattro conserva il ballottaggio: tra Busi e Iacoponi è favorito il secondo. Serve contenere Cristiano che staziona da quelle parti, per Busi potrebbe essere una prova ardua.

A centrocampo il malessere fisico di Scozzarella porta Liverani a fare altre scelte. Nell’unica sfida in Serie A tra due allenatori-registi, potrebbe toccare a Brugman prendere in mano la mediana, o a Sohm, se si sceglie la via della fisicità, con Kucka o Hernani e Kurtic ai suoi lati, come due centurioni a protezione di un reparto dove di solito si vincono le partite.

E in attacco tocca ancora a Gervinho inventarsi qualcosa. Se non si accende lui, Cornelius (favorito su Inglese) e compagni brancolano nel buio. Di solito in queste sfide l’ivoriano sa farsi apprezzare, vivendole da protagonista. A Torino, sponda Stadium, qualcuno ricorda ancora il graffio di tacco della freccia nera. Chissà che non sia di buon auspicio. Gervinho non ha ancora segnato al Tardini, in fondo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Sohm, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All: Liverani.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All: Pirlo