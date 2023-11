Parma, l'effetto Tardini è da record

Chiamatelo pure effetto Tardini. Tra le tante situazioni positive riscoperte dal Parma in questa stagione, c'è anche il ritrovato il feeling con la sua gente. La squadra è tornata a sentirsi a casa in quella che, per diverso tempo, era diventata soprattutto casa degli altri. Il Tardini oggi è tornato a essere un fortino difficile da espugnare, se ne sono accorti tutti. In attesa del restyling, i ragazzi di Pecchia hanno eretto un muro quasi insormontabile e, come le grandi squadre, anche il Parma ha forgiato la sua mentalità vincente partendo dall'impianto di casa. Dove in media, secondo i dati di stadiapostcards.com, in sei partite disputate si sono registrati 13.105 spettatori. Il Parma ha riavvicinato la sua gente, cosa non scontata dopo le ultime stagioni non proprio positive. In questa speciale classifica il Club di Krause è quarto dietro a Palermo, Sampdoria e Bari. Al Tardini, la squadra di Pecchia è imbattuta da 11 partite nelle quali ha collezionato otto vittorie e tre pareggi e non perde da marzo (come il Bari). È l'unica assieme ai pugliesi a non aver concesso bottino pieno alle avversarie. La rincorsa alla Serie A passa inevitabilmente dallo stadio di casa, dove il Parma ha conquistato (sempre prendendo come riferimento lo scorso marzo) 27 punti. Nessuna tra Serie A e B ha fatto meglio: Atalanta e Venezia sono indietro di un punto (26).

Numeri che raccontano molto della forza di un gruppo radicalmente cambiato, diverso nella testa ancora prima che nelle gambe e che in casa fa registrare un altro record: in 10 delle 11 gare disputate al Tardini nel 2023 in cui ha trovato il gol, il Parma ha segnato esattamente due reti a partita (21 nel parziale): record di gare interne con marcature multiple nell’anno solare in Serie B (almeno due più di qualsiasi altra squadra). Un ruolino di marcia impressionante che segna il momento d'oro: il Parma guarda alla Serie A con convinzione e marcia al ritmo di almeno due gol a partita. In ciascuna delle ultime cinque gare di campionato è stato così e potrebbero realizzare almeno due reti per più match consecutivi per la prima volta nella sua storia in Serie B (cinque di fila anche nel 2009, 1989 e 1930).