Parma, l'esito dei tamponi è negativo

Ciclo di tamponi negativo per il Parma. La squadra, che aveva registrato sette casi di positività prima della gara contro l'Udinese, è stata sottoposta mercoledì 21 ottobre ai controlli che hanno dato esito negativo per tutto li gruppo - fatto salvo per un caso di positività relativamente a un membro del gruppo squadra (non calciatore), asintomatico, che è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali - . Ecco il comunicato:

Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato domenica di ritorno da Udine ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, fatto salvo per un caso di positività relativamente a un membro del gruppo squadra (non calciatore), asintomatico, che è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali.

Il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, ha dato esito negativo per tutti i membri del gruppo squadra.

In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue l’isolamento fiduciario senza avere alcun contatto con l’esterno.