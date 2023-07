Parma, la priorità è un terzino sinistro: Beruatto è difficile, si guarda all'estero

Volere non sempre fa rima con potere. È la storia del momento storico del Parma e del suo allenatore, Fabio Pecchia, che vive in attesa del suo nuovo terzino sinistro con il quale puntellare la difesa. Il mercato è ancora molto lungo, da qui alla chiusura il tecnico avrà in mano una squadra competitiva e capace di puntare alla vittoria del campionato. Queste le rassicurazioni che avrebbe ricevuto durante i vari incontri a inizio stagione. Per ora la priorità del Parma è quella di trovare un terzino sinistro 'pronto', che conosca il campionato e che sappia muoversi nella melma della Serie B. Come per ogni allenatore, anche per Pecchia il tempo è tiranno: l'avvocato di Formia avrebbe preferito che la questione si fosse risolta nel più breve tempo possibile, ma i profili individuati da tempo - per un motivo o per l'altro - si stanno rivelando obiettivi complicati da raggiungere. Ad esempio il Pisa valuta Pietro Beruatto, richiesta esplicita di Pecchia che ci ha lavorato ai tempi della Juventus Under 23, sui tre milioni di euro. Può darsi che i toscani stiano giocando sull fattore tempo, essendo consapevoli che il Parma ha una certa fretta nel colmare il vuoto a sinistra, dove attualmente ci sono l'esperto Cristian Ansaldi e Vasilios Zagaritis sempre con la valigia pronta.

Attualmente la richiesta del Pisa viene considerata esosa dai vertici di Collecchio che, nello stesso tempo, stanno guardando con interesse al mercato estero per regalare un rinforzo al proprio allenatore. Fuori dall'Italia i calciatori costano un po' meno rispetto al mercato 'nazionale', ma dal punto di vista tecnico-tattico potrebbe esserci un ritardo nei tempi di inserimento. Si sa che gli allenatori cercano gente pronta e di rapido apprendimento. Con la seconda parte del ritiro conclusa, il Parma ha gettato le basi per affrontare il campionato di Serie B in una certa maniera. Virare su profili che come mentalità sono apparentemente lontani dalla dimensione crociata rischierebbe di rallentare il lavoro dello staff tecnico in un processo di crescita che richiede il conseguimento di uno step successivo: la vittoria. Le prossime ore saranno decisive per capire in che direzione andrà il mercato crociato. Intanto Roel Vaeyens, assieme al suo braccio destro Mauro Pederzoli, sta battendo diverse piste per completare una squadra che nelle prime uscite ha già destato delle buone impressioni dal punto di vista atletico e delle idee. Aspettando l'annuncio di Buffon circa il suo futuro, mancherebbero ancora per un difensore centrale, un centrocampista e un esterno d'attacco almeno per considerare la rosa completa. Man e Mihaila non garantiscono una buona tenuta, per questo la squadra mercato del Parma si è messa alla ricerca di profili alternativi. Da Cremona giungono notizie poco confortanti sul fronte Luca Zanimacchia. Pare che per Ballardini l'esterno sia tornato utile alla causa e che il cavaliere Giovanni Arvedi lo abbia letteralmente tolto dal mercato: vorrebbe evitare di rinforzare una diretta concorrente nella corsa alla Serie A. Mercato lungo, al momento la priorità del Parma è quella di colmare il buco a sinistra, dove serve un terzino per completare il pacchetto difensivo e garantire ad esso una maggiore tenuta. Ma volere, purtroppo, non sempre fa rima con potere. E al momento per Pecchia la storia è questa.