Parma, la terza maglia è un inno alle nuove tendenze

Erreà Sport e Parma Calcio 1913 svelano la terza maglia ufficiale per la stagione 2020-2021. Una presentazione anticipata da un video sull’account ufficiale TikTok del club crociato e con protagonista Roberto Inglese.

Semplice ed essenziale nelle linee, la particolarità della divisa è proprio il mood, moderno e vivace, che intercetta le tendenze più attuali verso cui Erreà si dimostra sempre particolarmente attenta.

Con un forte richiamo al mondo dei più giovani, la nuova maglia trae, infatti, la sua profonda ispirazione attingendo al loro stile e alle loro più attuali passioni: amicizia, musica, moda, social, nuovi trend che si mixano al meglio coniugando modernità e voglia di sperimentare.

La base blu scura è impreziosita da dettagli giallo fluo, nel collo e nel bordo manica realizzati entrambi in costina. Particolarmente performante l’abbinamento del doppio tessuto che accoppia un filato morbido, confortevole, ideale per il calcio, ad un secondo inserito sotto le maniche caratterizzato da una speciale maglia a rete per garantire massima traspirabilità e valorizzare il fitting aderente.

Un diverso ed innovativo modo di vivere il giallo-blu per rappresentare e omaggiare una nuova generazione di tifosi.

La nuova divisa è già disponibile sul rinnovato shop online del Parma Calcio e allo Store del Tardini.