Il Parma punta Mandas per la porta

Il Parma ha messo nel mirino Christos Mandas, portiere greco della Lazio. Il ventiduenne, negli ultimi due mesi, si è messo in mostra con la squadra di Igor Tudor e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Per l'Area Tecnica crociata, quella del numero uno è una questione prioritaria, da risolvere entro breve. Per questo il Club ha cominciato a guardarsi intorno da un po' per valutare attentamente chi affiancare a Leandro Chichizola. Tutti sono contenti dell'argentino a Collecchio, Fabio Pecchia in testa, ma con Martin Turk in uscita e le richieste che arrivano al Mutti Training Center per Edoardo Corvi (che probabilmente troverà spazio lontano da Parma), serve tutelarsi preventivamente. Mandas è uno di quei profili che rientra nelle linee guida tracciate dal presidente Kyle Krause: no spese folli per rinforzare una squadra considerata già buona, giocatori giovani e dotati di un grande potenziale sul quale poter lavorare. Il Parma opererà così, provando a prepararsi il futuro in casa. Crhristos è stato seguito più volte dagli osservatori del Parma, le relazioni sono positive. Ma l'affondo chiaramente ancora non è partito. L'idea sarebbe quella di rilevarlo a titolo definitivo. Mandas ha un contratto che scade nel 2028 e, trattare con il presidente della Lazio Claudio Lotito, è cosa complicata.

Così come restano complicati gli affari legati ai rinnovi di Dennis Man e Valentin Mihaila. Dopo il ritorno in Serie A, il loro entourage ha bussato alla porta di KK per sottolineare che - accanto al rinnovo - deve esserci anche un adeguamento dell'ingaggio. Il Parma non ha chiuso, anzi, ma c'è da segnalare che resta ampia la forbice tra la richiesta economica formulata e l'offerta del Club. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un aggiornamento tra le parti ma l'impressione è che si possa andare per le lunghe, anche perché c'è di mezzo l'Europeo, vetrina che - nella testa dei Becali - 'legittimare' le richieste d'aumento dello stipendio a due dei protagonisti della promozione del Parma in Serie A. E il mercato, di fatto, potrebbe anche essere condizionato da questa situazione. Per esempio, le richieste di Pecchia di portare a corte Gianluca Gaetano con cui ha raggiunto una promozione ai tempi della Cremonese, sarebbero state accolte con freddezza dall'Area Tecnica per tre motivi, fondamentalmente. Il primo: il Napoli lo vorrebbe cedere in prestito, il Parma ha intenzione di operare sul mercato, per adesso, comprando cartellini. Il secondo: a Collecchio non sarebbero tanto convinti che Gaetano possa dare molto di più rispetto ai calciatori che sono in rosa. Il terzo: resta da capire come andrà a finire la situazione legata ai rinnovi di Man e Mihaila. Per adesso, la priorità del Parma è quella di assicurarsi un portiere. Per questo motivo ha messo Christos Mandas nel mirino.