Parma-Lecce, dentro Vazquez con Benedyczak e Mihaila

Toccherà al Lecce misurare i progressi del Parma. La squadra di Pecchia è reduce da settimane di lavoro e due amichevoli, contro Samp e Feralpisalò nelle quali ha mostrato cose interessanti. Servirà confermarle, chiaramente non ai fini del risultato ma per capire a che punto sono i lavori. Franco Vazquez ha smaltito la botta rimediata a Pinzolo e indossa la sua numero dieci con tanto di fascia di capitano. Vicino a lui c'è Mihaila, con Benek a fare la punta. Tutino in panchina. Curioso vedere come Pecchia sistemerà i tre centrocampisti: Estevez, Juric e Bernabé dal 1'.

Nel Lecce Strefezza è in panchina, Di Mariano parte dall'inizio nel tridente. C'è anche il nuovo arrivo Baschirotto.