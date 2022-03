Parma-Lecce LE ULTIME | Dubbio Benek, Sohm favorito su Juric

Squadra in casa

Squadra in casa Parma

Dal nostro inviato

PARMA - Il Parma è vivo e tenta l'impresa. La squada di Iachini prova a correggere il tiro, la montagna da scalare è di quelle proibitive ma nel calcio sono tante le storie con un finale inaspettato. E magari tra queste potrebbe esserci anche quella del Parma, che va di corsa e spera di portare a termine una mission impossible che darebbe un senso a una stagione nata male.

Per la partita contro il Lecce rientrano Bernabé e Vazquez, entrambi hanno scontato le rispettive squalifiche. Resta in dubbio la presenza di Juric in mezzo al campo. Il croato, con Cobbaut e Brunetta, è stato frenato da un virus intestinale e resta da valutare. Tutti e tre si sono allenati partecipando alla rifinitura, ma c'è chi sembra più avanti nella condizione fisica. E il belga sembra essere uno di questi. Davanti a Turk ci saranno Delprato, Danilo e uno tra Balogh e Cobbaut appunto.

A centrocampo tiene banco il ballottaggio tra Rispoli e Coulibaly. Il francese sembra avanti nelle scelte, era uscito acciaccato a Vicenza ma si è rimesso in sesto. In mezzo Iachini potrebbe dare un'altra chance a Sohm, con Bernabé e Man a completare il reparto. Vazquez dietro Tutino, match winner e Benedyczak.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Bernabé, Man; Vazquez; Benedyczak, Tutino. All: Iachini.

LECCE (4-3-3): Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Maker, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. All: Baroni.