Parma-Lecco 4-0 LE PAGELLE | Bernabé al bacio, Estevez-Hernani ok

Ecco le pagelle di Parma-Lecco 4-0

Chichizola 6 - In un'apparente giornata di tranquillità c'è lavoro anche per Leo. Alza sulla traversa un colpo di testa di Sersanti nel secondo tempo. Gioca da libero aggiunto.

Delprato 6 - Un paio di sgroppate con qualche palla interessante messa a centro area. Molto presente in fase offensiva, ordinaria amministrazione dietro.

Osorio 6 - Esalta il Tardini con un paio di uscite palla al piede. Contro Novakovich non soffre mai.

Circati 6 - Si esalta nell'uno contro uno, prova a giocare d'anticipo e tiene pulita la sua zona di campo.

Di Chiara 6 - Mette benzina nel motore senza strafare. Dalla sua Crociata non sfonda mai e il Lecco, in generale, non preoccupa.

Estevez 6,5 - Con un break decisivo avvia il 3-0 di Bernabé. Bussola, sempre presente, orienta le scelte dei compagni con i suoi movimenti. Schermo sicuro davanti alla difesa.

66' Cyprien 6 - Aiuta a gestire l'ampio vantaggio acquisito nella prima mezz'ora di partita.

Bernabé 7,5 - Doppietta che avvicina il Parma alla Serie A. Prima intercetta la palla in disimpegno del Lecco, poi finalizza l'assist di tacco di Bonny. Chiude la sua giornata con un altro mancino, per il gol numero sette e otto in campionato, il nono in stagione. Trascinatore.

Mihaila 6,5 - Sassata di contro balzo che spazza un inizio di partita con la solita flemma e il solito numero di errori di sufficienza. Poi esce per fare spazio a Camara.

59' Camara 6 - Entra, segna il gol del poker ma si fa ammonire: diffidato, salterà la partita di Bari, dove potrebbe esserci la festa.

Hernani 6,5 - Accelerazioni poderose a sovvertire il banco e l'assist per il 3-0 di Bernabé: in mezzo tanta legna e buone intuizioni.

59' Sohm 6 - Trova il tempo per confezionare l'assist numero cinque e mettere un po' di benzina nel motore.

Benedyczak sv - La sua partita dura 26', poi nel tentativo di azzannare un pallone in profondità cade perché gli cede la caviglia. Esce tra gli applausi del Tardini.

26' Partipilo 6 - Prova a cercare il gol in tutti i modi, ma non lo trova. Un po' arrugginito, non riesce a incidere come vorrebbe anche se si spende ed è parecchio generoso.

Bonny 6,5 - Decimo assist in stagione per 'Angelo' che partecipa a suo modo alla festa: lavorando diversi palloni per i compagni e mettendosi a servizio della squadra.

66' Colak 6 - Entra a giochi fatti, partecipa alla festa. In

Pecchia 6,5 - Ventuno vittorie, 73 punti e secondo miglior attacco. A meno quattro punti dalla conquista matematica della Serie A. Partita dominata, mai in discussione. Serve chiudere i discorsi, poi pianificare. È quello che vuole lui, è quello che vogliono i tifosi.