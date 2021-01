Parma, Liverani verso la permanenza: dirige l’allenamento a Collecchio

La sconfitta contro il Torino potrebbe non rappresentare l’ultimo atto. Fabio Liverani resta sempre in bilico, ma la possibilità per riscattarsi, al netto delle difficoltà e della missione quasi impossibile, gli si presenta tra due giorni a Bergamo.

E la distanza ravvicinata tra una partita e l’altra potrebbe rappresentare una nicchia di sicurezza a tempo per il tecnico romano, che ha diretto l’allenamento mattutino in programma alle 12 mentre dall’altro lato, negli uffici dirigenziali, Krause e i suoi uomini decidevano il da farsi sulla scelta della guida tecnica. Per ora passa la linea della fiducia a tempo, contro l'Atalanta sarà ancora Liverani a guidare il gruppo. Il tempo resta sospeso, ma Bergamo è troppo vicina per mettere in piedi un ribaltone già pronto. Intanto a Collecchio, all'ingresso del centro sportivo, sono spuntate due scritte, con tanto di scudo crociato di fianco: 'Onoratela' e 'Indegni!'.