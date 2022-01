Parma, Man e Brunetta in uscita: il romeno dice no alla Salernitana

Dopo l'addio di Valentin Mihaila, prossimo a firmare con l'Atalanta, il Parma rischia di perdere anche l'altro asso romeno. Dennis Man avrebbe chiesto di andare via. L'esterno, in grande difficoltà dopo l'arrivo di Iachini, ha giocato contro il Crotone, è partito titolare senza incidere. L'avrebbe voluto il suo ex allenatore, Roberto D'Aversa alla Samp, ma l'esonero ha bloccato tutto. La Salernitana ha messo gli occhi addosso a Man, ma il romeno ha rifiutato. Non sarebbe convinto dall'ultima posizione in classifica della squadra di Colantuono. Il Parma spinge per una cessione a titolo definitivo, ma si va incontro a una minusvalenze. Man è costato a Krause 15 milioni di euro. Ci sarebbe un altro scontento in casa Parma: Juan Brunetta. L'argentino non è convinto di poter recitare un ruolo da protagonista. Potrebbe essere un ultimo giorno di grandi novità.



In corso di negoziazione anche il trasferimento di Dennis Man. Ha rifiutato la Salernitana e ha saltato la trasferta alla Samp