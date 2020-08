Parma, Marchetti non si libera: pronto Carli

Il Parma è a caccia del ds: il casting è quasi terminato, la proprietà ha incassato un paio di 'no' da Baccin e Cherubini, legato rispettivamente a Inter e Juventus, per Marchetti del Cittadella è sorta qualche difficoltà nel liberarlo dal contratto che lo lega ai veneti. Le quotazioni di Marcello Carli sono in rialzo, l'accordo sarebbe a un passo, domani giornata cruciale.

