Parma, mercato senza spese: avanti con la forza del gruppo

In questa finestra di mercato ormai agli sgoccioli, il Parma si è preoccupato principalmente di portare avanti la politica legata ai rinnovi di contratto cominciata in estate. Se un tifoso crociato si affacciasse sul futuro per scrutare l'orizzonte, lo farebbe con una discreta dose di fiducia perché il Club ha blindato i suoi gioielli. Non bisogna certo dirlo oggi se basterà a centrare l'obiettivo, ci sarà tempo. Ma da Adrian Bernabé ad Alessandro Circati, buona parte dell'ossatura del Parma di oggi può essere anche quella del Parma di domani. Ovviamente molto dipenderà dalla finestra estiva di mercato. Questa è destinata a chiudersi senza entrate né uscite, a meno di clamorosi cambiamenti di strategia. Nonostante le manifestazioni di interesse da parte di varie squadre per i suoi calciatori, il Parma si è imposto affinché il gruppo non venisse smantellato. E ha detto no alle richieste di prestito di Antonio Colak e Tjas Begic. Nonostante i due non siano tanto contemplati nelle rotazioni di Fabio Pecchia, è stato proprio l'avvocato di Formia a insistere per continuare ad averli in rosa. Ma Colak ha giocato solo 507 minuti: spezzoni, più che altro. Cinque le partite da titolare su ventidue, con tre gol segnati. Uno di questi pesantissimo contro il Pisa. Begic, invece, ancora meno: 289' tra Campionato e Coppa Italia. Un assist all'attivo. Eppure rimarranno in rosa. Sul talento sloveno si erano mosse alcune squadre di Serie B (Ascoli e Spezia su tutte) ma per il Parma non è stato mai cedibile e le richieste sono state rispedite al mittente.

"Chiedo solo che il gruppo mantenga questa fisionomia, questa identità, non c’è altro, ne avevamo parlato da tanto tempo. Non ci sono esigenze, il nostro vero mercato è il lavoro e la continuità, oltre alla programmazione del Club. Questo vale più di ogni altra situazione e di ogni altro acquisto", aveva detto Pecchia prima del derby con il Modena. L'intenzione chiara è quella di salvaguardare gli equilibri e provare a correre dritti verso la meta. C'è una Serie A da conquistare, con questo gruppo. Per fortuna che questa finestra di mercato è ormai agli sgoccioli.