Parma Mezza Maratona, che successo il ritorno della corsa più amata

E' tornato l’evento sportivo per eccellenza di Parma, la corsa alla portata di tutti che quest’anno ha tagliato il traguardo della 24esima edizione. Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua è ormai un simbolo per la città intera che grazie a Cus Parma e all’agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua ha accolto i runner nel suggestivo centro storico. Tutto nel segno di sport, condivisione e valori. Una due giorni di eventi scandita dalle gare più attese dai podisti parmigiani e da tutti coloro che sono arrivati in città per l’irrinunciabile appuntamento con corsa, benessere e divertimento. Ha vinto Badr Jaafari, dell'Atletica Casone Noceto: un trionfo nella 10 chilometri.

Prezioso anche il sostegno del Comune di Parma, coorganizzatore dell’evento e dell’Università di Parma. La Parma Mezza Maratona è tornata finalmente a “pieno regime” con le competizioni non agonistiche: la Parma 10 km special e la camminata 5km Corri per la vita, il cui ricavato è andato alla Comunità per persone speciali “Gli amici di Davide”. Quest’anno tutta la filosofia dell’Expo è orientata al Benessere: a cominciare dalla Cittadella della Salute con le attività dell’Agenzia CFC di Reale Mutua. Torna infatti “capsula” prezioso strumento per un check up della persona. Sicura, efficace, gratuita: in pochi minuti capsula analizza alcuni parametri sul benessere della persona.

Piazza Garibaldi rimane il cuore pulsante della manifestazione e ha ospitato l’expò legato all’evento sia sabato 10 che domenica 11. Expò che ha vissuto importanti momenti di animazione, cooking show, talk con ospiti speciali e ancora musica, dj set e le immancabili vetrine dei vari partner della manifestazione.