Parma-Mihaila, prove di rinnovo

Sono partiti ufficialmente i contatti per il rinnovo di Valentin Mihaila. L'esterno rumeno, 27 presenze con il Parma in questa stagione condite da 4 gol e 3 assist (uno in Coppa Italia), si sta ritagliando il suo spazio con Fabio Pecchia e sta tornando a essere decisivo dopo settimane in cui non è stato all'altezza della sua fama. L'accordo con il Club di Krause scade nel giugno del 2025 e, in questa politica che prevede una serie di rinnovi, si colloca anche quello dell'esterno di Finta, arrivato a 70 presenze con la maglia del Parma tra Serie A e Serie B e 12 gol. Nelle ultime ore, secondo indiscrezioni, i vertici dell'Area tecnica avrebbe proposto al giocatore di allungare il suo accordo, andando oltre la naturale scadenza. Mihaila, assieme al suo entourage, starebbe valutando il da farsi. Valentin vorrebbe misurarsi con la Serie A, dopo che per due volte (una con il Parma appena arrivato dalla Romania, l'altra con l'Atalanta) ha dimostrato di non essere all'altezza. Troppo giovane una volta, impreparato la seconda. Oggi, che sta ritrovando fiducia e continuità, si sente sicuro di dire la sua anche in un palcoscenico diverso dalla Serie B e di poter sfruttare il suo momento. Il tempo dirà se ha ragione Valentin che, nelle ultime ore, ha ricevuto una proposta per il rinnovo del contratto con il Parma. Sono partite ufficialmente i contatti.