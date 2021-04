Parma-Milan LE ULTIME | Dubbio Brugman, davanti Gervinho

Niente da fare, almeno per sabato: per la partita contro il Milan, Roberto D’Aversa non avrà a disposizione né Osorio, né Mihaila, calciatore in ascesa ma segnato da qualche problema fisico, tornato dalla Romania con i muscoli pesanti. Il forfait del romeno, quasi certo, spinge ancora Gervinho verso una maglia da titolare, lui che contro il Benevento ha latitato, potrebbe accendersi per la grande sfida di sabato. Lo staff medico - non sempre impeccabile nell’interpretazione degli infortuni – proverà a recuperarli entrambi. Nel caso di forfait, toccherebbe a Gagliolo spostarsi sul centro sinistra, per lasciare spazio a Pezzella di prendersi la fascia sinistra e badare alle scorribande di Saelemaekers, che agirà sulla sua zolla.

Con Brugman che ha chiuso in affanno il primo tempo contro il Benevento, D’Aversa potrebbe optare per un turno di riposo all’uruguaiano, con Kurtic pronto a giostrare da play, portando fisico e tecnica nel cuore del campo. Il Milan è una squadra fisica, per contrastarla ci sarebbe bisogno di muscoli e forza. Kucka ed Hernani completerebbero la mediana e schermerebbero la difesa, servendo il reparto offensivo e cucendo il gioco.

Forte del primo gol in crociato, Man va verso una maglia da titolare, con Pellè favorito su Cornelius, pronto a subentrare, e Gervinho appunto. Giocatore che deve ritrovarsi, senza se e senza ma. Almeno per chiudere l’anno in bellezza.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All: D'Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Chalanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli