Si era fermato il 1° ottobre a Cremona, Anthony Partipilo, privando così il suo allenatore Fabio Pecchia di una freccia bella affilata di cui disporre. Colpa di un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra, che lo ha tenuto lontano dai campi per una quarantina di giorni. Nella faretra dell'avvocato di Formia, all'epoca, c'era abbondanza e tutti questi giorni d'assenza non hanno pesato più di tanto. Tra Man che brillava e Benedyczak che faceva gol, il Parma non ne ha praticamente risentito. Adesso che i guai fisici incalzano e le assenze dei due cannonieri del Parma sono capitate in contemporanea, Pecchia spera nel pieno recupero di Partipilo che in settimana si è aggregato al gruppo e sembra essere pronto per il derby con il Modena.

A proposito dei canarini, Anthony contro i 'cugini' non ha mai segnato in carriera in due partite: un motivo in più per puntare il mirino e centrare il bersaglio grosso. La rincorsa di Partipilo è cominciata qualche giorno fa, quando ha avuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi con la squadra. Assaggiare il campo e riprendere confidenza con il gruppo dopo settimane passate tra palestra e campo due, dove ha alternato esercizi e ripetute seguendo alla lettera il suo programma di riabilitazione. Probabilmente si aspettava, come Pecchia, di tornare già con il Lecco, ma lo staff ha preferito usare la cautela. Per capire se sia pronto davvero, sarà necessario testarlo nei prossimi giorni. Questi primi allenamenti con la squadra serviranno a riprendere il ritmo partita dopo aver affidato i suoi muscoli ai fisioterapisti del Parma. La sosta aiuterà di sicuro, l'obiettivo è il Modena. Per aiutare la squadra a continuare la sua fuga solitaria verso il primo posto e mettere in cascina qualche altro gol dopo una partenza lenta sotto porta. In otto presenze, tre da titolare, ha segnato due gol. Uno splendido contro il suo Bari. Uno in meno rispetto allo scorso anno, quando a Terni aveva stregato tutti con numeri che, a fine stagione, gli hanno fatto guadagnare la fiducia del Parma. Adesso, Partipilo, si rimette in pista per non fermarsi più.