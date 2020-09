Parma-Napoli, subito Inglese con Cornelius: Liverani vara l'attacco pesante

Dal nostro inviato

PARMA - Si affida al modulo 4-3-1-2 Fabio Liverani per il suo debutto in campionato sulla panchina del Parma. Contro il Napoli, in porta giocherà Luigi Sepe e davanti a lui la linea composta da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella. Rispetto alle previsioni della vigilia in mediana c’è Brugman, con Kucka tra le linee alle spalle della coppia Cornelius–Inglese.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne.