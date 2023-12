Parma, numeri e mentalità da big: così va alla conquista della Serie A

Campione d'inverno con una giornata d'anticipo, undicesima vittoria in campionato, ventunesima di un 2023 da sogno che ha portato 71 punti in dote. 38 in 18 gare, 2.11 a partita. Il Benevento dei record aveva chiuso a 43 punti dopo 18 turni. Il Parma di Fabio Pecchia si è ripreso tutto con gli interessi e può ancora migliorare il suo score nel giorno di Santo Stefano, a Brescia. Intanto, a Natale, ha messo sotto l'albero dei tifosi tre punti che sono serviti ad allontanare il Venezia ulteriormente, al termine di una prova di forza nella quale il dominio dei crociati si è sentito eccome. Al termine della partita saranno 21 le conclusioni tentate verso la porta di Iannarilli, 15 solo nel primo tempo. Non succedeva dal 2018-2019. Fabio Pecchia avvicina ulteriormente Roberto D'Aversa per quello che sarebbe un altro record storico: è rimasto imbattuto nelle ultime 15 gare casalinghe giocate nella regular season di Serie B con 10 vittorie e 5 pareggi; l’ultima volta che i gialloblu hanno registrato più gare interne senza sconfitte con uno stesso allenatore in B è stato tra ottobre 2017 e maggio 2018 – 16 con l'attuale tecnico del Lecce che ha in agenda 11 vittorie e 5 pari.

Prova di forza strepitosa del Parma che ha reagito con grande impeto al gol di Raimondo e ha travolto la Ternana alla fine di una partita condotta dal primo all'ultimo minuto. Un dominio che si è tradotto con 726 tocchi, 36 di questi nell'area degli ospiti. Presi d'assalto con una riaggressione importante, alla quale è seguita una veriticalità letale. Tutti dettami che sono nel manuale del calcio di Fabio Pecchia, bravissimo a forgiare un gruppo nel quale tutti sono dentro, per dirla come la direbbe lui, e a dare a questo gruppo una mentalità da grande squadra, che non si scompone neanche dopo aver subito lo svantaggio. Nelle pieghe di una partita senza storia, l'avvocato di Formia ha trovato anche il tempo di scrivere e regalare la storia di Natale ai tifosi del Parma. Protagonista: Wylan Cyprien, sparito letteralmente dai radar del calcio e riconsegnato al mondo crociato come un giocatore nuovo. Suo il gol del 2-1. Non segnava dal 30 aprile, con la maglia del Sion, il centrocampista. Ha riassaporato l'esultanza (il primo con la maglia del Parma) 237 giorni dopo. Un'eternità. Wylan è il tredicesimo marcatore diverso in stagione e, oggi, non ha nessuna intenzione di muoversi dal Ducato. Chiede solo più spazio, che Pecchia però gli darà. Intanto, nessuna squadra ha segnato più gol del Parma con così tanti marcatori diversi. Numeri da grande squadra che adesso non vuole più fermarsi. Per regalare un sogno alla città.