Parma, occhio al cavallo di ... Troyes: ti soffiano Conté

Il Parma ha un cliente molto agguerrito per l'obiettivo Abdù Conté. Il terzino della Moreirense, che negli ultimi giorni è stato accostato al club di Krause, sarebbe ancora in bilico tra crociato e Troyes, club di Ligue1 che avrebbe offerto - secondo indiscrezioni raccolte da ParmaToday.it - più soldi sul piatto per aggiudicarsi il cartellino del portoghese con doppio passaporto (Guinea-Bissau). Il classe '98 avrebbe fatto sapere di preferire alla Serie B la massima categoria in Francia. Il suo cartellino, valutato intorno ai tre milioni di euro, starebbe per essere rilevato interamente dal club francese che offrirà una cifra vicina ai 3 milioni alla Moreirense: di questi una parte andranno allo Sporting di Lisbona, società dove è cresciuto Conté e che attualmente detiene una percentuale sulla vendita del suo cartellino.