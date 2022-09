Parma, operazione al ginocchio per Cobbaut: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Parma. Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, in data odierna, il difensore crociato Elias Cobbaut è stato sottoposto ad artroscopia al ginocchio sinistro con esecuzione di meniscectomia esterna. L’intervento è stato eseguito all’AZ Monica Hospital di Anversa dall’équipe del dottor Koen Lagae. Al rientro in Italia di Elias Cobbaut, saranno definiti i tempi di recupero. Durante l’intervento era presente il responsabile sanitario del Parma Calcio, Nicola Sorino.

Nei primi giorni di ritiro Elias Cobbaut aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e si era fermato saltando praticamente tutta la preparazione.