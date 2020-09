Parma, Osorio in arrivo e Carli non molla Vlahovic

Dopo l’acquisto di Lautaro Valenti, il Parma infila nel suo puzzle un altro tassello che rinforza la retroguardia. E’in chiusura l’acquisto di Yordan Osorio. Il difensore venezuelano, in arrivo dal Porto, sarebbe vicinissimo al Parma, che ha liberato un posto per l’arrivo di un extracomunitario. Abdou Diakhate sarà ceduto per favorire appunto l’ingresso in rosa del venezuelano. Il difensore, classe 1994, arriverà nelle prossime ore, a meno di clamorosi colpi di scena.

Sistemata la difesa, con l’arrivo di due centrali, Marcello Carli focalizzerà l’attenzione sul reparto avanzato. E’ in programma un incontro con gli agenti di Vlahovic della Fiorentina, pista che rimane aperta e va seguita fino alla fine delle trattative. L’idea è quella di intavolare la trattativa con un prestito. Commisso ha intenzione di fare un regalo a Iachini, sta forzando per Piatek dall’Herta Berlino. L’ex Milan ‘libererebbe’ il giocatore che potrebbe fare comodo a Fabio Liverani, visto che l’infortunio di Roberto Inglese e le numerose incognite degli altri interpreti del reparto avanzato, garantiscono poche certezze al tecnico romano.