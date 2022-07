Parma ospita il 35esimo torneo giovanile di baseball e softball 'Due Torri'

Nei giorni 28-29-30-31 luglio Parma ospiterà la trentacinquesima edizione del Torneo Giovanile di Baseball e Softball "Due Torri” – Gruppo “La Giovane S.C.p.A." abbinato al 17° Memorial “Mario Bacchi Stefani”, organizzato dal Gruppo Oltretorrente. Ritorna l’atteso appuntamento per gli appassionati del “batti e corri”, con alcune novità rispetto alle edizioni passate. E’ confermato l’abbinamento del torneo al ricordo di Mario Bacchi Stefani, dirigente giallo-blu prematuramente scomparso nel giugno 2003. Il Memorial, giunto alla 17^ edizione, sarà l’occasione per ricordare Marco Capelli, Italo Gazza, Paolo Rizzardi e Arturo Gastone Tommasini ai quali sono dedicati quattro premi fair-play rispettivamente nelle categorie under 14 baseball, under 15 softball, under 13 softball e under 18 baseball. Confermata anche la collaborazione con le associazioni “Noi per Loro” e A.I.D.O. sezione di Parma.

L’iniziativa è stata presentata, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’Assessore allo Sport, Marco Bosi; Andrea Paini, Presidente del gruppo Oltretorrente baseball e softball e presidente dell’Oltretorrente baseball Club;Antonio Bonetti, Delegato C.O.N.I. Provinciale Parma; Maria Pellinghelli, Dirigente de La Giovane Soc. Coop. p. A.; Paolo Bettati, Vicepresidente dell’Oltretorrente e Nella Capretti, Presidente Associazione Noi Per Loro

Sarà una kermesse intesa con 5 tornei messi in campo: due a 6 squadre (Under 18 baseball ed Under 13 softball) e tre tornei a 4 squadre (Under 12 baseball, Under 14 baseball ed Under 15 softball). Sono 24 le squadre coinvolte (che diventano 25 con la scuola baseball “Centromac” Parma 2001) suddivise nelle cinque categorie, con squadre provenienti da tutta Italia. Conferme per Fortitudo 1953 e Pianoro Softball. Nel softball torneranno Bollate 1969 Softball, Pianoro, Sanremese ed esordio del Stars Ronchi con due squadre. La provincia sarà rappresentate con le formazioni di Junior Parma, Crocetta B.C., Sala Baganza e Collecchio baseball e softball. L'età degli atleti varia dai sette anni dei più piccoli ai diciotto dei più grandi. Nell'arco di quattro giorni verranno disputate circa 60 gare a cui parteciperanno circa 800 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori ed aggregati al seguito.

Nel programma ufficiale della manifestazione è inserita anche la partita dimostrativa di Special Olympics, prevista sabato 30 luglio, con inizio alle ore 19.00, al campo n.3. Gli atleti speciali gareggeranno insieme a ranghi misti, con il supporto di tecnici ed istruttori ed il coinvolgimento dei bambini e delle bambine della Scuola baseball-softball.

La cerimonia di presentazione ufficiale del Torneo si terrà giovedi’ 28 luglio, alle 21.00, al campo n. 3 del centro sportivo “Aldo Notari”.

La manifestazione si svolge con il Patrocinio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, dell’Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia Romagna, dell'Amministrazione Provinciale di Parma, del Comune di Parma, Parma Città Creativa per la gastronomia Unesco, del C.O.N.I e della F.I.B.S.

“Main sponsor” del Torneo è Il Gruppo “La Giovane” Soc. Coop. p. A. di Parma, gruppo parmigiano leader nel settore della logistica e movimentazione merci con sede in Parma - Via dell’Artigianato,2 A.

I “Co-sponsor” della manifestazione sono: Bolsi Mauro & c. S.n.c. - San Secondo P.se (PR); CP Evolution e Design S.n.c. - San Secondo P.se(PR); Gruppo Iren S.p.A. (sponsor tecnico); Proges Soc. Coop. – Parma; Tipografia AMC S.n.c. - Parma

Giovedì 28, venerdì 29 luglio e sabato 30 luglio sono previste tre serate con intrattenimento per tutti i partecipanti e per l’intera città. PROGRAMMA.

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022 – Nella piazzetta Quadrifoglio, dalle 18, Welcome Happy hour con Blanco Dj; al campo n. 3, alle 21, cerimonia di apertura del torneo e del memorial. A seguire Home Run Derby under 12 Baseball – Under 13 softball. Nella piazzetta Quadrifoglio, dalle 22, After party @Bar Home Run

VENERDI’ 29 LUGLIO 2022 – Piazzetta Quadrifoglio, dalle 18, Welcome happy hour con Blando Dj. Dalle 19 aperitivo letterario: presentazione dei libri "Quei Maledetti 27 Out” con Beppe Begani. Campo 3, alle 19.30, All Star Game Slow Pitch. Alle 20,30, allo stadio Nino Cavalli, Campionato Nazionale Serie A Baseball - Parma Clima vs Collecchio. Alle 22, piazzetta Quadrifoglio, Silent Fluo Party con Tiga Dj e Blanco Dj.

SABATO 30 LUGLIO 2022 – Alle 16, stadio Nino Cavalli, Campionato Nazionale Serie A Baseball – Parma Clima vs Collecchio. Alle 18, piazzetta Quadrifoglio, Welcome Happy Hour con Blanco Dj. Alle 19, piazzetta Quadrifoglio, aperitivo letterario: presentazione del libro "Mi Chiamavano Maesutori" con Alessandro Maestri. Alle 19, campo n. 3, Special Game, partita dimostrativa Scuola Baseball Softbal - Centromac vs Special Olympics Italia. Alle 20.30, stadio Nino Cavalli, Campionato Nazionale Serie A Baseball – Parma Clima vs Collecchio. Alle 22, piazzetta Quadrifoglio Silent Battle – Millenials vs Generation Z con Tiga Dj e Blanco Dj.