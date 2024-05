Man super, certezze Bernabé e Delprato

La splendida cavalcata del Parma nei voti dei suoi protagonisti. Il pari con il Bari è valso il ritorno aritmetico in Serie A. I voti di una stagione da ricordare.

La difesa

Chichizola 7 - Aveva sulle spalle un’eredità pesante: quella di Buffon che era stato suo compagno di squadra l’anno prima. Di lui si ricordano pochi svarioni (con il Bari all’andata e un gol subito da centrocampo da Brunori) e qualche intervento decisivo. A Palermo, su Mancuso, l’ultimo. Costanza di rendimento nel gioco con i piedi, spesso un libero aggiunto.

Circati 7,5 - Ha raddoppiato le sue presenze rispetto all’anno scorso, ha segnato un gol d’oro (nel pari con la Samp) ha trovato continuità e un posto quasi fisso nelle gerarchie di Pecchia. Che sia un primo passo verso una carriera importante? Lo vedremo, intanto Alessandro da Fidenza ha dato il suo apporto: abile nel gioco aereo, bravo nell’uno contro uno. Deve migliorare in uscita e conduzione, ma ha 21 anni. E tutto il tempo per farlo.

Osorio 6,5 - Troppi su e giù, eppure è un giocatore di livello internazionale. Fosse più dentro le partite, disciplinato e concentrato il suo posto non sarebbe in discussione. Ha finito in crescendo, riacquistando sicurezza e freschezza fisica. Ha comunque dato una mano.

Balogh 6 - Ritrova la Serie A dopo averla solo assaporata nella prima annata disgraziata con Krause presidente. Più continuo, ha alternato buone prestazioni e qualche uscita in cui è venuta fuori, in maniera evidente, la leggerezza dei suoi vent’anni. Intanto festeggia la promozione, sperando nella convocazione all’Europeo con l’Ungheria di Marco Rossi.

Di Chiara 7 - Arriva con un ritardo di preparazione che lo penalizza nella rincorsa a una maglia da titolare. Pronti via, assist alla prima contro il Catanzaro, poi perde di brillantezza prima di riprendersi e chiudere con convinzione. In una macchina che a un certo punto sembrava funzionare alla perfezione, anche l’ingranaggio Di Chiara ha fatto la sua parte.

Ansaldi 6 - Pecchia aveva chiesto a gran voce che rimanesse. La società lo ha accontentato. Solo don Fabio poteva sapere dell’importanza di avere in gruppo un giocatore come Cristian. Piano piano, durante l’anno, se ne sono accorti tutti. I campionati si vincono anche così.

Delprato 8,5 - Capitano con la C maiuscola, è cresciuto in personalità e rendimento. Affidabile, sicuro, funziona ovunque: da terzino, da centrale, da uomo squadra. È lui il volto della squadra che ha dominato la Serie B. Ci ha messo la firma con due gol pesantissimi. Uno, al 95’, contro il Pisa che ha indirizzato palesemente la stagione. Aveva cominciato a essere decisivo con un assist per Colak. Annata fantastica, finita con il giusto premio.

Coulibaly 6,5 - Sembra un altro rispetto a un anno fa. La sua maturazione non è ancora completa, ma quest’anno il suo lo ha fatto eccome, prima di finire misteriosamente ai margini per sette partite. A destra, a sinistra, la sua corsa è tornata utile a Pecchia che sa esaltare i giocatori tecnici e veloci come lui.

Zagaritis 6 - La cura Pecchia ha rigenerato anche lui che, in fretta e in furia, ha disfatto le valige e ha rimesso tutto nell’armadietto a Collecchio, accettando la situazione con grande professionalità. Sei presenze nelle prime sei partite, poi panchina e qualche apparizione dove ha mostrato segni di miglioramento tangibile.